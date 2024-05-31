Uçan balıklar Van Gölü'nde görsel şölen sunuyor

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, her yıl üreme dönemi geldiğinde tatlı sulara göç ederek muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu balıklar, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı ile koruma altına alınıyor. Üreme dönemi boyunca, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak, göle dökülen 12 farklı akarsuya doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Bu yolculuk sırasında akarsuyun tersine yüzerek ve karşılarına çıkan engelleri adeta uçarak aşan inci kefalleri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Milyonlarca balığın aynı anda göç ettiği bu dönem, özellikle Erciş ilçesindeki Deli Çay’da yoğun olarak gözlemlenebiliyor. Balıkların bu zorlu göçü, dere kenarına akın eden martılar için de ziyafet anlamına geliyor.

Van Gölü’nün inci kefali balıklarının bu muhteşem göçü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor.