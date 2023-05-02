Duman konseri için çıktığı çatıdan düşüp öldü

İzmir'de gerçekleşen Duman konserini izlemek için bir evin çatısına çıkan genç, düşerek hayatını kaybetti.

Duman konseri için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Olay, 29 Nisan gecesi Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Ünlü rock grubu Duman'ın, Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde Çamlıkuyu Meydanı'nda verdiği konseri yüksek bir yerden izlemek isteyen Orhan Gemici (27), bir evin çatısına çıktı.

Konserin ardından çatıdan inmek isteyen Gemici, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrelerce yüksekten aşağı düşen Gemici, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Orhan Gemici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası Siyaset
AKP’li Gençlik Kolları Başkanı karakolda Emniyet Müdürüne saldırdı iddiası
Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu Güncel
Balıkesir'de 193 şahsa 'Huzur' operasyonu
Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı Güncel
Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi Siyaset
Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi
İsrail hapishanelerinde 'güvenlik seviyesi' artırıldı Dünya
İsrail hapishanelerinde 'güvenlik seviyesi' artırıldı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?