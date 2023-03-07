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Balıkesir’de yangın

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan ev yangının söndürüldü.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:33
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Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altında

Balıkesir’de yangın
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(AA)- Kocacami Mahallesi Aydınlık sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Y. sağlık ekiplerince İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Burhaniye Devlet Hastanesi‘ne götürülerek tedavi altına alındı.

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