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Ünlü rap şarkıcısı Eminem: Uyuşturucu bağımlılığından müzik sayesinde kurtuldum

Yıllarca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden dünyaca ünlü şarkıcı Eminem, yaptığı açıklamalar ile ağızları açık bıraktı. Bağımlılık sürecinde ölümle birçok kez karşı karşıya geldiğini itiraf eden Eminem, "Müzik hayatımı kurtardı" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:29
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Düntaca ünlü rap şarkıcısı uyuşturucu bağımlılığından nasıl kurtulduğunu anlattı

Ünlü rap şarkıcısı Eminem: Uyuşturucu bağımlılığından müzik sayesinde kurtuldum
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"Rock and Roll Hall of Fame"de müzik sektörüne katkıları nedeniyle onurlandırılan dünyaca ünlü rapçi Eminem, hayatı ve kendisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Eminem, "Burada olduğum için çok gururluyum. Sevdiğim müziği icra etmenin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu tekrar fark ettim" dedi.

Daily Mail'in haberine göre; uyuşturucu bağımlılığı hakkında da konuşan Eminem, "Müzik hayatımı kurtardı. Birkaç nedenden ötürü belki de şu anda burada olmamam gerekirdi. 2007 yılında aşırı dozdan neredeyse ölüyordum" diyerek, hayatının en kötü anlarından birini anlattı.

Ünlü rapçi, "Bir şekilde bu yoldan kurtulmam gerekiyordu. Bunu müzik sayesinde yaptım. Burada durup hip-hop müzik hakkında konuşabildiğim için onur duyuyorum" dedi.

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