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Cezaevindeki mahkumun evinde uyuşturucu ve silahlar bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:20
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Manisa'da cezaevinde bulunan bir mahkumu evinden uyuşturucu ve silahlar çıktı

Cezaevindeki mahkumun evinde uyuşturucu ve silahlar bulundu
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından alınan duyum üzerine cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli R.T.'nin adresinde dün saat 16.00’da yapılan aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü silah ve tabanca kümes ve evin farklı yerlerine saklanmış esrar ve uyuşturucu haplar bulundu.

Aramada, 3.100 gram kubar esrar, 300 gram metamfetamin, 14 adet bong, 401 adet panama ibareli uyuşturucu hap (extasy), 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, şarjöre takılı 2 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet oluk bıçak bulunarak el konuldu.

(Kaynak: İHA)

 

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