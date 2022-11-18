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  • Eski Vali 'eyvah' dedirten raporu açıkladı. ‘Şu anda ne kadar olduğu açıklanmıyor ama…’ diyerek paylaştı

Eski Vali 'eyvah' dedirten raporu açıkladı. ‘Şu anda ne kadar olduğu açıklanmıyor ama…’ diyerek paylaştı

Eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Gelecek Partisi kurucusu İzzettin Küçük, Türkiye’nin artık uyuşturucu geçiş güzergahı olmaktan çıkıp yoğun kullanımın olduğu bir rota haline geldiğini belirterek, uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü aktardı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:23
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Eski Bursa Valisi İzzettin Küçük,'eyvah' dedirten raporu açıkladı. ‘Şu anda ne kadar olduğu açıklanmıyor ama…’ diyerek paylaştı

Eski Vali 'eyvah' dedirten raporu açıkladı. ‘Şu anda ne kadar olduğu açıklanmıyor ama…’ diyerek paylaştı
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Eski Bursa Valisi ve Gelecek Partisi kurucularından İzzettin Küçük, Gelecek Partisi'nin “Uyuşturucuyla Topyekün Mücadele Gelecek Eylem Modeli” çerçevesinde hazırlanan raporu anlattı.

T24’ten Candan Yıldız’a konuşan Küçük, uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü söyledi. "Türkiye artık bir uyuşturucu geçiş güzergahı değil, aynı zamanda yoğun kullanımın olduğu bir rota haline geldi." diyen Küçük, Türkiye'de yakalanan uyuşturucu oranının 2016'dan itibaren yaklaşık 40 kat artığını belirtti. 

“TÜİK ÖLÜM İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLAMALI”
"Şu anda ne kadar bağımlı olduğu açıklanmıyor ama bizim tahminimiz 1 milyonun üstünde." diyen Küçük, uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşanan can kayıplarının çoğunun resmi kayıtlara başka kategoride yazıldığını ifade ederek TÜİK'in ölüm istatistiklerini açıklaması gerektiğini söyledi.



“SURİYE, KOLOMBİYA KADAR NARKO DEVLETTİR”
Suriye için "narko devlet" ifadesini kullanan Küçük, "Kolombiya kadar narko devlettir Suriye. Bizim sınır güvenliğimize çok önem vermemiz lazım. Uydu gözetleme sistemine geçmeliyiz. Sınır güvenliğini sağlayamazsak dünyanın bütün kirliliklerine enfekte olmaya başlayacağız. Suriye artık bir narko devlettir ve bizi de enfekte ediyor." ifadelerini kullandı. 



Uyuşturucu kullananların yüzde 82'snin evde kullandığını ifade eden Küçük, uyuşturucu ile mücadelede en önemli yatırımın sosyal aktivite alanları, geniş yeşil alanlar ve anaokulu sayısının arttırılması olacağını belirtti. 

Raporun tamamı için tıklayınız.

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Mustafa utku
18.11.2022 17:29
Her yönden çökertiliyoruz Akp-Mhp işbirliği ile..  
 
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