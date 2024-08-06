Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı

Kaynak: DHA
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı

Kayseri'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

Dünür kavgası saat 21.00 sularında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde çıktı. Dünürler arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya döndü.

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Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu feci şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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