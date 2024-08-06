Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyünde meydana gelen orman yangını, yoğun çaba sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, şiddetli rüzgarın yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, arazözler, ilk müdahale araçları, grayderler ve dozerlerin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı müdahale ile yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, yangının etkili olduğu yaklaşık 15 dönümlük alanın ekiplerin hızlı müdahalesiyle korunduğunu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve köyün güvende olduğunu ifade etti. Sivrice ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin su taşıma işlemlerinde aktif rol aldığı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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