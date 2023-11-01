Dünya Altın Konseyi açıkladı. Türkiye altın talebinde son 10 yılın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton olarak kaydedildi. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya Altın Konseyi açıkladı. Türkiye altın talebinde son 10 yılın zirvesinde

İsrail-Filistin çatışması, dünyadaki jeopolitik gelişmeler, Türkiye'de yatırımcıların gözdesi altın oldu. Güvenlik liman olarak görülen altına talep son 10 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye’de sıkılaşmanın etkili olduğu üçüncü çeyrekte altın talebi yıllık düzeyde gerileme kaydetse de yüksek seyrini korudu. Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı üçüncü çeyreğe ilişkin verilere göre Türkiye’de tüketicilerin altın talebi bu çeyrekte yıllık yüzde 12 gerilemeyle 41,4 ton olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreği dikkate alındığında Türkiye’de tüketicilerin talebinin 159,3 tona ulaştığı görüldü. Bu seviye şimdiden altın talebinde 2013 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. 2013 yılında Türkiye’de tüketicilerin kuyum ve sikke olmak üzere toplam altın talebi 184,1 tonu bulmuştu. 2023 yılının son çeyreğinde 25 tona yakın bir talep gerçekleşmesi durumda 2023 yılı altın talebinde rekor yılı olarak kaydedilecek.

TCMB NET ALIM YAPIYOR

Türkiye’de tüketici tarafında altın talebi gerilemesine rağmen canlılığını korurken aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da net alım tarafına geçti. Konsey verilerine göre TCMB üçüncü çeyrekte net 39 tonluk alıma imza attı. Böylelikle TCMB’nin altın rezervleri 668 ton olarak kaydedildi. Aynı dönemde küresel merkez bankalarının altın talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 120 artışla 337 ton oldu. Küresel merkez bankalarının bu talebi 2022’nin üçüncü çeyreğinden sonra en yüksek üçüncü çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti.

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