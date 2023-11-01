Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor

Gazze'de yaşanan katliama rağmen Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu Suudi Arabistan'da "Riyad Sezonu" isimli dünyanın en büyük müzik eğlence festivali başladı. Söz konusu festivale yüzbinlerce kişi katıldı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor

Gazze'de katliam 25 gündür sürüyor. Bebekler, yaşlılar ve kadınlar hayatını kaybediyor.

Gazze'de durum böyleyken dün, Suudi Arabistan'daki Riyad Sezonu Festivalinin başladığı ortaya çıktı.

Söz konusu festivalin görüntülerine bakıldığında yüzbinlerce kişinin festivale katılım sağladığı ve eğlendiği görüldü.

BİR YERDE KATLİAM BİR YERDE EĞLENCE

Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen devlet destekli eğlence festivali Riyad Sezonu, dördüncüsüne Riyad'daki Kingdom Arena'da başladı.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, etkinliğin resmi açılışını "Krallık Arenası" çanları eşliğinde yaptı. Açılış törenine dünyanın dört bir yanından sporcular, sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri dahil olmak üzere çok çeşitli sanatçılar katılım gösterdi.

DANSLAR VE EĞLENCELİ ŞARKILAR ÇALINDI

Dansçılar ve müzisyenlerin de aralarında bulunduğu uluslararası sanatçılar, küresel yıldızların müzik ve dans performanslarının ardından kalabalıktan coşkulu alkış ve tezahüratlarla karşılaştı.

Söz konusu etkinliğin sosyal medyaya düşen görüntülerine binlerce tepki yorumu atıldı.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğin çevrimiçi ortamda aldığı yoğun eleştirilere rağmen, Suudi Arabistan halkının önemli bir kısmı etkinliğe katıldı. Al-Sheikh, Riyad Sezonu'nda seyircilere sıcak bir karşılama sunarak, herkesin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirecek olağanüstü bir sezon sunma konusundaki kararlılığını yineledi.

TEPKİLER

Sosyal medyada kullanıcılar, "Gazze'ye her gün bombalar yağarken, her gün yüzlerce insan hayatını kaybederken, bugün dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan "Riyadh Season 2023" Suudi Arabistan'da başladı" yorumları yapıldı.

TÜRKİYE'DE TARİKATLAR "MEHMETÇİK GAZZE'YE" SLOGANI ATTI

Türkiye'de ise, tarikatlar sözde Gazze'ye olan desteğini Mehmetçik üzerinden yaptı.

Sokak röportajlarında "Gazze'ye otobüs şuradan kalkıyor, götürelim mi sizi" denilen tarikat mensupları çeşitli bahaneler sunarken, hep bir ağızdan "Mehmetçik Gazze'ye!" sloganı attı.

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