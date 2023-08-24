Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcuları taşıyan araç kaza yaptı

Macaristan’da süren 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda, erkekler 200 metre yarı finalleri öncesi, sporcuları taşıyan araç kaza geçirdi.

KAYNAK: AA
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sporcuları taşıyan araç kaza yaptı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kazada, erkekler 100 metrede altın madalya kazanan ABD’li Noah Lyles’ın da aralarında bulunduğu bazı sporcular yaralandı.

Sporcu transfer prosedürleri gözden geçiriliyor

Başkent Budapeşte’de devam eden organizasyonun altıncı gününde meydana gelen kazada, sporcuları taşıyan araca başka bir görevli aracı çarptı. Kazada bir görevli araçtan fırlarken, Jamaikalı atlet Andrew Hudson’un ise gözüne darbe aldığı görüldü. Kazadan dolayı yarış normal saatinden geç başladı.

Olayın ardından organizasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Sporcu ve görevlinin durumları iyi. Yerel organizasyon komitesi olayı araştırıyor. Sporcu transfer prosedürleri gözden geçiriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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