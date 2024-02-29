Dünya Bankasından Ukrayna için 760 milyon dolarlık ek hibe

Kaynak: AA
Dünya Bankasından Ukrayna için 760 milyon dolarlık ek hibe
Dünya Bankası Grubu, Ukrayna'nın kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesine destek olmak amacıyla 760 milyon dolarlık ek hibe sağlayacağını duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, 760 milyon dolarlık bağışın Ukrayna'nın ulusal ve bölgesel düzeyde kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesine yardımcı olmak için kullanılacağı belirtildi.

Öğretmenlere, ilk müdahale ekiplerine ve acil servis personeline maaş desteği sağlayacak olan bu hibenin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve yaşlılara sosyal yardım sunan projelerin altıncı ek finansmanı olduğu vurgulandı.

Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan destekle 15 milyondan fazla Ukraynalıya temel hizmetlerin sunulduğu belirtilen açıklamada, projenin Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İzlanda, Endonezya, İrlanda, Finlandiya, Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç, Letonya, Litvanya, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen katkılarla desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü hibenin yanı sıra Dünya Bankası Grubunun Ukrayna halkını desteklemek için yaklaşık 42 milyar dolarlık acil durum finansmanını harekete geçirdiği bildirildi.

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