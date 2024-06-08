Dünya devi markanın maskotu her ülkede tavşan Türkiye’de ise ayı

1920’lerde temelleri atılan Duracell’in ilk alkalin pilleri, Mallory markasıyla pazarlanıyor. 1965’te Duracell marka isminin tanıtılmasının yanında, tüketici odaklı ürünler yapılmaya başlıyor. Piller doğrudan, kayıt cihazları ve el telsizleri gibi cihazları üreten Agfa, Kodak ve Polaroid’e teslim ediliyor. 1969’da ise Duracell, Apollo 11 programının bir parçası oluyor ve Ay’daki ilk pil unvanını kazanıyor. Wikipedia’ya göre 1973 yılında markanın maskotu olarak ‘Duracell Bunny’ (Duracell Tavşanı) seçiliyor.

ŞİRKET KENDİ KENDİNİ ADETA İFŞA EDİYOR

1970 başlarında Türkiye pazarında sunulmaya başlanan piller, bu kez tavşan yerine ayıcık maskotu ‘Duramaz’ adıyla tüketiciyle buluşuyor. Ancak maskotun neden ayı olduğu bilinmiyor.

Ne markanın hikayesinde ne de Türkiye’deki firma açıklamalarında bu önemli 'detaya' yer veriliyor.

Duracell Türkiye’nin internet sitesinde de bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama ya da bilgiye yer verilmiyor. Pil üreticisinin Türkiye sayfasında da bu ‘ilginç’ farklılık doğrulanıyor.

TÜRK İŞİ ‘DURAMAZ’

Markanın hikayesinin anlatıldığı bölümde şöyle deniliyor; “Duracell’in diğer ülkelerdeki maskotu Tavşancık; Asya’dan Avustralya'ya, Kolombiya'dan Hırvatistan ve daha bir çok ülkeye kadar dünyanın her yerini dolaşırken Duracell Ayıcığı “Duramaz” sadece Türkiye'de yaşıyor.

SOSYAL MEDYA BİRBİRİNE GİRDİ

Firmanın uluslararası sitesinde ise konuyla ilgili en ufak bir açıklama yer almıyor. Kimi iddialar markanın lisans haklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle ‘Ayı’ maskotunun kullanıldığı yönündeyken sosyal medyadaki görüşler ise bunun gizli bir ajandanın göstergesi olduğu imasını taşıyor.

Markanın rakibi Energizer ise pillerinin reklamını yapmak için tavşan karakterini ticari marka haline getirdi. Bu durumun Duracell'in tavşan karakterinin kullanımları için mevcut olmadığı ülkelerde ayı gibi alternatif semboller kullanmasına yol açtığı iddia ediliyor.

'PASKALYA TAVŞANI' İDDİASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Türk kültüründe ayının gücü ve uzun ömrü simgelediği için bölgesel olarak ve özellikle bu hayvanın maskot olarak seçildiğini savunuyor.

Kimileri de Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramlardan biri olan Paskalya'da (Hz. İsa'nın yeniden dirilişi) tavşan figürünün kullanılmasının Türkiye’de satılacak bir markada ‘gönderme olarak’ algılanıp tepki çekebileceği iması yapılıyor.