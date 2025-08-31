Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı

Kaleci transferini en geç yarına kadar bitirmek isteyen Galatasaray'a hiç beklenmedik bir ismin önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, öneriye kısa sürede cevap vermesi bekleniyor. İşte Aslan'a önerilen o isim...

Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemeye çalışan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

ANDRE ONANA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Haluk Yürekli'nin aktardığına göre sarı-kırmızılılara Andre Onana kiralık olarak teklif edildi. Manchester United forması giyen Kamerunlu kalecinin, İngiliz kulübünde geleceği belirsizliğini korurken, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

Kırmızı şeytanlarda 102 resmi maça çıkan Onana, 24 maçta kalesini gole kapadı.

