Dünya giderek siyah ve beyazlaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Dünya giderek siyah ve beyazlaşıyor
Yapılan araştırmalara göre gri tonlarının kullanılmasındaki hızlı artış dünyanın rengini siyah ve beyaza döndürüyor.

Birleşik Krallık’ta Yaratıcı Endüstriler Politikası ve Kanıt Merkezi'nin (PEC) finansmanıyla Bilim Müzesi Grubu tarafından yürütülen bir araştırma, tarih boyunca nesnelerin renklerinde dikkate değer bir değişiklik olduğunu ortaya koydu.

Cat Sleeman liderliğindeki araştırma grubu, Bilim Müzesi Grup Koleksiyonu'nun geniş koleksiyonunu derinlemesine inceledi ve yedi binden fazla fotoğrafı inceledi.

Yenilikçi araştırma yaklaşımı, görüntülerde bulunan renkli piksellerin titiz bir analizini içerirken, nesneleri kullanımlarına göre 21 farklı kategoriye ayırıyordu. Araştırmanın sonunda göze çarpan şey, yıllar geçtikçe canlı tonlardan giderek grileşen bir palete kademeli geçişinin gerçekleştiği olarak ortaya çıktı.

Grafiksel olarak sunulan sonuçlar, özellikle 19. yüzyılın başından 20. yüzyıla kadar vurgulanan, gri tonlarının giderek yaygınlaştığını gösterirken, aynı dönemde sarımsı ve kahverengimsi tonlar da önemli ölçüde azaldı.

Araştırmayı yapan grup, değişimin sadece estetiği değil; ahşap kullanımının azalmasıyla birlikte plastik ve daha sonra paslanmaz çeliğin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte nesnelerin üretiminde kullanılan malzemelerdeki önemli dönüşümleri de yansıttığını belirtti.

Bu dönüşümün dikkate değer bir örneği, 1844 tarihli bir telgraf ile 2008 tarihli bir iPhone arasındaki karşılaştırma olarak verildi.

Örneğe konu olan ikili karşılaştırmada, telegrafın renkleri, malzemelerinden ve karmaşık şeklinden kaynaklanırken, minimalist estetiğiyle iPhone, gri ve siyah renklerin hakimiyetini sergilediği belirtildi.

Araştırmacılar, 1980'lerin ve günümüzün otoyol görüntülerinin karşılaştırıldığında, canlı arabalardan gümüş, siyah ve beyaz tonların hakimiyetine geçişin görülebileceğini de belirttiler.

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