Lionel Messi'den hayranlarını korkutan fotoğraf. Dünya Kupası maçı öncesi bileğinde şişlik görüldü

Dünya Kupası C grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma saat 1'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu maç öncesi Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ayak bileğindeki şiş taraftarları korkuttu.

ŞİŞE RAĞMEN İDMANI TAMAMLADI

Lionel Messi, ayağındaki şişe rağmen idmanı zorlanmadan tamamladı. Oynamasına engel olmadığı öğrenildi.



İŞTE ŞİŞLİĞİN NEDENİ

Şişliğin nedeni ise bandajdan dolayı olduğu öğrenildi ve bileğinde ağrı oluşmadığı kaydedildi.