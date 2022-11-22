Lionel Messi'den hayranlarını korkutan fotoğraf. Dünya Kupası maçı öncesi bileğinde şişlik görüldü

Dünya Kupası C grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma saat 1'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu maç öncesi Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ayak bileğindeki şiş taraftarları korkuttu.
ŞİŞE RAĞMEN İDMANI TAMAMLADI
Lionel Messi, ayağındaki şişe rağmen idmanı zorlanmadan tamamladı. Oynamasına engel olmadığı öğrenildi.
İŞTE ŞİŞLİĞİN NEDENİ
Şişliğin nedeni ise bandajdan dolayı olduğu öğrenildi ve bileğinde ağrı oluşmadığı kaydedildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.