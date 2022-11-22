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''Bahanemiz yok'' Flaş mağlubiyet sonrası Messi'den açıklamalar

Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:53
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Flaş mağlubiyet sonrası Lionel Messi açıklamalarda bulundu

''Bahanemiz yok'' Flaş mağlubiyet sonrası Messi'den açıklamalar
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İşte Messi'nin açıklamaları;

"Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde."

"Bahanemiz yok. Her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Bu grup çok zor ve bunu bugün herkes anladı. Uzun zamandır yaşamadığımız bir durumun içine düştük. Şimdi gerçek bir 'takım' olduğumuzu gösterme zamanıdır."

"Suudi Arabistan'ın çok iyi oyuncuları olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik."

"Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz."

 

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