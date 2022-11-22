22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Lionel Messi açılışı yaptı. Bu golle tarihe geçti

Lionel Messi açılışı yaptı. Bu golle tarihe geçti

Arjantin'in Dünya Kupası'nda açılış golü Lionel Messi'den geldi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:34
Takip Et

Messi Dünya Kupası'nda açılışı yaptı. Attığı golle tarihe geçti

Lionel Messi açılışı yaptı. Bu golle tarihe geçti
+
Aa
-

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin Milli Takımı, Lionel Messi'nin golü ile rakibi karşısında 10. dakikada öne geçti.
VAR'IN UYARISI SONRASI PENALTI GELDİ
Mücadelenin 8. dakikasında Arjantin serbest vuruşu kullanmaya hazırlanırken hakem Slavko Vincic, VAR'dan gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonda, köşe vuruşu sırasında Abdulamid ile Paredes arasındaki mücadeleyi izlemeye gitti. Pozisyonu kısa bir süre inceleyen hakem, penaltı kararı verdi.


AÇILIŞI YAPTI
10. dakika beyaz noktaya gelen dünya yıldızı Lionel Messi, Arjantin'i öne geçirdi. Messi, sol ayağının içiyle çok sakin bir şekilde sol alt köşeye vurdu ve kaleciyi terse yatırarak topu ağlarla buluşturdu.

DÖRT FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK OYUNCU OLDU
Opta verilerine göre Lionel Messi, Diego Maradona (1982, 1986, 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998, 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu (2006, 2014, 2018 & 2022).

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
6
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Avatar 2'nin yeni fragmanı yayınlandı
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿Bunları yapanlar kalp damar hastalıklarıyla tanışmıyor
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
﻿Suudi Arabistan’dan kafa keserek idam
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.