Lionel Messi açılışı yaptı. Bu golle tarihe geçti

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin Milli Takımı, Lionel Messi'nin golü ile rakibi karşısında 10. dakikada öne geçti.

VAR'IN UYARISI SONRASI PENALTI GELDİ

Mücadelenin 8. dakikasında Arjantin serbest vuruşu kullanmaya hazırlanırken hakem Slavko Vincic, VAR'dan gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonda, köşe vuruşu sırasında Abdulamid ile Paredes arasındaki mücadeleyi izlemeye gitti. Pozisyonu kısa bir süre inceleyen hakem, penaltı kararı verdi.



AÇILIŞI YAPTI

10. dakika beyaz noktaya gelen dünya yıldızı Lionel Messi, Arjantin'i öne geçirdi. Messi, sol ayağının içiyle çok sakin bir şekilde sol alt köşeye vurdu ve kaleciyi terse yatırarak topu ağlarla buluşturdu.

DÖRT FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK OYUNCU OLDU

Opta verilerine göre Lionel Messi, Diego Maradona (1982, 1986, 1994) ve Gabriel Batistuta'yı (1994, 1998, 2002) geride bırakarak Arjantin formasıyla dört farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu (2006, 2014, 2018 & 2022).