Dünya Kupası öncesi büyük şok: Ünlü kalecinin ayak bileği kırıldı

Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Polonya Milli Takımı ünlü kalecisinden gelen haberle sarsıldı.
İtalya'da Serie A takımlarından Spezia'da oynayan Polonya Milli Takımı kalecisi Bartlomiej Dragowski'nin dün akşam yapılan Verona maçında sağ ayak bileği kırıldı.
Bir pozisyonda kendisiyle karşı karşıya kalan Veronalı Kevin Lasanga'nın önündeki topa vurmak isteyen kaleci acı içinde yerde kaldı.
Ünlü file bekçisinin ayağının kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Dragowski, Polonya Milli Takımı kadrosundan da çıkarıldı.
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