Almanya'ya ceza geliyor

FIFA Disiplin Komitesi, Katar 2022 Dünya Kupası ve takımların kurallarına yönelik olası ihlaller nedeniyle Alman Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açtı.
Yetkililer soruşturmanın Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'nin 44. maddesi, Medya ve Pazarlama Yönetmeliği'nin 2.7.2'si ve Takım Yönetmeliği'nin 8.5.3'ünün olası ihlalinden kaynaklandı.
Bilindiği gibi Almanya İspanya maçı öncesi zorunlu basın toplantısına futbolcu göndermemişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.