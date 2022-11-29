Dünya Kupası duvar resmi büyük ilgi gördü

Galli sokak sanatçıları Bryce Davies ve Hannah McGree ile Katarlı sanatçı Muna Al-Bader tarafından yaratılan 13 metre yüksekliğinde duvar resmi Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde sergilendi.

Duvar resmi, renklerini yanlarındaki bir futbol topuna ödünç veren iki ikonik çiçekten oluşan bir buketi tasvir ediyor.

Çiçekler Galler'de umut ve şifa sembolü olan sarı nergis ile Katar'ın her yerinde yetişen bir leylak olan "qataf".

Resim sporun kapsayıcılığını vurguluyor.

Ressam Daives,“Sokak sanatı, esasen halka hitap eden kamusal sanattır. Bu politik olabilir, kültür ayrımı olabilir veya sanat için sanat olabilir" dedi.