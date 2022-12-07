Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda son 16 tur maçları oynandı. Çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı da netleşti.
Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:
9 Aralık Cuma
Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya
Saay 22.00 Hollanda-Arjantin
10 Aralık Cumartesi
Saat 18.00 Fas-Portekiz
Saat 22.00 İngiltere-Fransa
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