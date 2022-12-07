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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 06:27
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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Dünya Kupası'nda son 16 tur maçları oynandı. Çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı da netleşti.

Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:

9 Aralık Cuma

Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya

Saay 22.00 Hollanda-Arjantin

10 Aralık Cumartesi

Saat 18.00 Fas-Portekiz

Saat 22.00 İngiltere-Fransa

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