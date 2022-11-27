Fas Belçika'dan liderliği 2 golle aldı

Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi.

Fas, mücadeleyi 73'de Abdelhamid Sabiri'nin attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puana uzandı. Bu sonuçla Fas puanını 4'e çıkarttı ve liderlik koltuğuna oturdu. Belçika ise 3 puanla 2.sıraya geriledi.

Grubun diğer maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Grupta Hırvatistan'ın 1 puanı bulunurken, Kanada'nın henüz puanı yok.