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Fas Belçika'dan liderliği 2 golle aldı

Belçika ile Fas, Dünya Kupası H Grubu'nda kozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 17:56
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Dünya Kupası'nda Fas Belçika'yı iki golle geçti

Fas Belçika'dan liderliği 2 golle aldı
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Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi. 

Fas, mücadeleyi 73'de Abdelhamid Sabiri'nin attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puana uzandı. Bu sonuçla Fas puanını 4'e çıkarttı ve liderlik koltuğuna oturdu. Belçika ise 3 puanla 2.sıraya geriledi.

Grubun diğer maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Grupta Hırvatistan'ın 1 puanı bulunurken, Kanada'nın henüz puanı yok.

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