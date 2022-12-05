Hırvatistan-Japonya maçı uzatmaya kaldı

Katar'daki 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk kez bir maçta normal süre berabere bitti ve uzatma dakikalarına geçildi.

Japonya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Japonya'nın golünü 43. dakikada Doedo, Hırvatistan'ın golünü de 55'te Perisic attı.

30 dakikalık uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.