Hırvatistan-Japonya maçı uzatmaya kaldı

Katar'daki 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk kez bir maçta normal süre berabere bitti ve uzatma dakikalarına geçildi.
Japonya ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Japonya'nın golünü 43. dakikada Doedo, Hırvatistan'ın golünü de 55'te Perisic attı.
30 dakikalık uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
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