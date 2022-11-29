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Hollanda zorlanmadan gruptan çıktı

Dünya Kupası'nda Hollanda A Grubu'ndaki son maçta ev sahibi Katar'ı zorlanmadan yendi ve grup birincisi olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:10
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Dünya Kupası'nda Hollanda zorlanmadan gruptan çıktı

Hollanda zorlanmadan gruptan çıktı
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Beşiktaşlı Weghorst'un son 8 dakikasında oynadığı maçta adeta tek kale oynayan Hollanda sonuca 27. dakikada Gakpo ve 49. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle gitti.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Hollanda grubu birinci bitirirken, Katar son sırada kaldı. 

Gruptaki diğer maçta Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal, Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı, 6 puanla son 16 biletini kaptı. 4 puanlı Ekvador ise 3. sırada kupaya veda etti.

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