Hollanda zorlanmadan gruptan çıktı

Beşiktaşlı Weghorst'un son 8 dakikasında oynadığı maçta adeta tek kale oynayan Hollanda sonuca 27. dakikada Gakpo ve 49. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle gitti.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Hollanda grubu birinci bitirirken, Katar son sırada kaldı.

Gruptaki diğer maçta Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal, Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı, 6 puanla son 16 biletini kaptı. 4 puanlı Ekvador ise 3. sırada kupaya veda etti.