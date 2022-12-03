İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri...

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna çıkan takımlar da belli oldu.

Son 16 turu maçları şöyle:

YARIN

18.00 ABD-Hollanda

22.00 Arjantin-Avustralya

PAZAR

18.00 Fransa-Polonya

22.00 İngiltere-Senegal

PAZARTESİ

18.00 Japonya-Hırvatistan

22.00 Brezilya-Güney Kore

SALI

18.00 Fas-İspanya

22.00 Portekiz-İsviçre