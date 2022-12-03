3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri...

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:14
Takip Et

Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
+
Aa
-

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna çıkan takımlar da belli oldu.

Son 16 turu maçları şöyle:

YARIN
18.00 ABD-Hollanda
22.00 Arjantin-Avustralya

PAZAR
18.00 Fransa-Polonya
22.00 İngiltere-Senegal

PAZARTESİ
18.00 Japonya-Hırvatistan
22.00 Brezilya-Güney Kore

SALI
18.00 Fas-İspanya
22.00 Portekiz-İsviçre

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
2
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
3
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
4
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
5
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
6
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿İçişleri Bakanlığı açıkladı. Türkiye’deki yabancı sayısı
7
﻿İçişleri Bakanlığı açıkladı. Türkiye’deki yabancı sayısı
﻿İçişleri Bakanlığı açıkladı. Türkiye’deki yabancı sayısı
﻿Yemen'de camiye el bombasıyla saldırı: 5 kişi öldü
﻿Yemen'de camiye el bombasıyla saldırı: 5 kişi öldü
﻿Yemen'de camiye el bombasıyla saldırı: 5 kişi öldü
﻿Dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneği ilk defa Türkiye’den seçildi
﻿Dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneği ilk defa Türkiye’den seçildi
﻿Dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneği ilk defa Türkiye’den seçildi
﻿Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü
﻿Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü
﻿Hindistan’da kil ocağı çöktü 7 ölü
﻿FBI, Tiktok'un ABD için 'ulusal güvenlik endişesi' olduğu görüşünde
﻿FBI, Tiktok'un ABD için 'ulusal güvenlik endişesi' olduğu görüşünde
﻿FBI, Tiktok'un ABD için 'ulusal güvenlik endişesi' olduğu görüşünde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.