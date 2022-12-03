İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri...

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna çıkan takımlar da belli oldu.
Son 16 turu maçları şöyle:
YARIN
18.00 ABD-Hollanda
22.00 Arjantin-Avustralya
PAZAR
18.00 Fransa-Polonya
22.00 İngiltere-Senegal
PAZARTESİ
18.00 Japonya-Hırvatistan
22.00 Brezilya-Güney Kore
SALI
18.00 Fas-İspanya
22.00 Portekiz-İsviçre
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