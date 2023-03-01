﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti

1958'de İsveç'te düzenlen Dünya Kupası'nda attığı 13 golle gol kralı olan ve kırılması çok zor bir rekoru elinde bulunduran Fransız Just Fontaine hayatını kaybetti.

Fontaine'in eski kulübü Reims, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eski yıldız futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

DÜNYA KUPASI REKORTMENİ

1958 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Fontaine, hala tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.

Fas doğumlu futbolcunun kadrosunda bulunduğu Fransa, 1958 Dünya Kupası'nın yarı finalinde 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.