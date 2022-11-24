Gönüllerdeki şampiyon Brezilya

Bet365 isimli araştırma şirketinin Dünya Kupasına katılan 36 ülkenin taraftarlarıyla yaptığı ankette gönüllerdeki şampiyon adayının Brezilya olduğu ortaya çıktı.
Katar'da turnuvayı izleyen her ülkeden 20'şer taraftara yöneltilen "Şampiyon olmasını istediğiniz 3 takım hangileri" sorusuna yüzde 51.26 birinci sırada "Brezilya" yanıtını verdi.
Ankette Arjantin yüzde 47.92 ile ikinci oldu.
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