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Gönüllerdeki şampiyon Brezilya

Bet365 şirketi şampiyon adayını yaptığı anketle belirledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:22
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Dünya Kupası'nın gönüllerdeki şampiyonu Brezilya

Gönüllerdeki şampiyon Brezilya
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Bet365 isimli araştırma şirketinin Dünya Kupasına katılan 36 ülkenin taraftarlarıyla yaptığı ankette gönüllerdeki şampiyon adayının Brezilya olduğu ortaya çıktı.

Katar'da turnuvayı izleyen her ülkeden 20'şer taraftara yöneltilen "Şampiyon olmasını istediğiniz 3 takım hangileri"  sorusuna yüzde 51.26 birinci sırada "Brezilya" yanıtını verdi.

Ankette Arjantin yüzde 47.92 ile ikinci oldu.

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