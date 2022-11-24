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Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun solcu Lula da Silva'ya kılpayı farkla kaybettiği 30 Ekim devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turunda kullanılan oyların kısmen geçersiz sayılması talebi kabul görmedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:57
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Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı

Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
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TRThaber'in haberine göre; Yüksek Seçim Mahkemesi, Bolsonaro'nun Liberal Partisi'nin başvurusunu reddetmekle kalmayıp partiyi 4.2 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Liberal Parti'ye ilk turda Kongre'yi kazanırken şikayetçi olmadığı elektronik oylama makinelerinin devlet başkanlığını kaybettiği ikinci turda arızalı olduğunu kanıtlaması için 24 saat veren Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, sürenin dolmasının ardından, Liberal Parti'nin 'mahkemeye kötü niyetle başvuurduğu' gerekçesiyle talebi reddetti.

De Moraes, 'Liberal Parti'nin dava başvurusunda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim sonucunu kabul etmeyen taraftarlarının suçlu ve anti-demokratik hareketlerini teşvik etmeyi amaçlayan kesinlikle yanlış savlar bulunduğunu, iddiasını destekleyici kanıtların ise tamamen eksik olduğunu' söyledi.

Daha önce de Brezilya'nın Trump'ı lakaplı Bolsonaro aleyhine kararlar almış Mahkeme Başkanı, partiyi, karayollarını kesen ve ordu kışlalarının önünde toplanıp Bolsonaro'nun iktidarda kalması için askeri müdahale çağrısında bulunan destekçilerinin 'protestolarını körüklemeye çalışmakla' suçladı. Dava başvurusunun da 'demokratik hukukun üstünlüğüne bariz şekilde saldırı olduğunu ve vahim tehditle şiddetten sorumlu olan suçlu ve anti-demokratik hareketleri teşvik etmek amacıyla pervasızca sunulduğunu' iddia etti.

Liberal Parti'nin liderliğindeki koalisyona 4.2 milyon dolara denk gelen 22.9 milyon real para cezası kesen de Moraes, parti lideri Valdemar da Costa Neto ile partinin oy makinelerinin denetlenmesi için tuttuğu Yasal Oy Enstitüsü isimli şirketin başkanı hakkında soruşturma emri de verdi.

Liberal Parti, başvurusunda, eski model elektronik oylama makinelerinde seçmen kimlik kayıtlarının eksik olduğunu iddia ederek 350 bin oyun geçersiz kılınmasını istedi. Başvuru kabul edilmiş olsaydı, solcu Lula da Silva'nın devlet başkanlığı seçimi zaferi tehlikeye girebilirdi.

Partinin avukatı Marcelo Bessa, gazetecilere 'arızalı makinelerden atılan oyların hariç tutulması halinde, Lula'nın 1.8 puanlık galibiyetinin Bolsonaro'nun 2.1 puanlık galibiyetine döneceğini ve seçim sonucunun değişeceğini' öne sürdü.

Ancak Liberal Parti, Kongre'yi kazandığı 2 Ekim'deki ilk turda şimdi arızalı olduğunu iddia ettiği makinelerle ilgili herhangi bir belge toplamadı ve şikayette bulunmadı.

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Eşref-i Mahlukat
24.11.2022 23:25
Darısı, Bizim Bolsonaroya.  
 
Abbas
24.11.2022 23:24
Faşişt birinin Temel özelliği bunlardır  
 
misafir
24.11.2022 22:59
bizde atı alan üsküdarı geçiyor.  
 
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