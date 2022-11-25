Brezilya'da Neymar şoku

Brezilya'nın Sırbistan'ı yendiği maçta ayak bileğinden sakatlan Neymar'ın durumu belirsiz.

Sahayı çivisiz krampon ve çorapsız terk eden 10 numaralı yıldız hemen tedavi altına alındı.

Teknik direktör Tite, "Maç sırasında acıyı hissetti ama devam etmeye karar verdi. Bunun altı çizilmeli," dedi.

Ancak takım doktoru Rodrigo Lasmar , Neymar'ın ayak bileğinin gelişimini görmek ve ardından daha doğru teşhis koyabilmek için 24 saat istedi ve "Sakin olmalıyız, bir şey söylemek için erken." dedi.