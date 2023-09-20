Dünya Lazio kalecisinin Şampiyonlar Ligi'nde attığı golü konuşuyor. Tarihe geçti

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio, İspanya devi Atletico Madrid'i konuk etti.

Mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona ererken, Lazio kalecisi Provedel tarihe geçti.

90+5'TE GOLÜNÜ ATTI

Lazio'nun kalecisi Ivan Provedel, takımı 1-0 gerideyken sahneye çıktı ve 90+5'te golünü atarak skoru eşitledi.

Kornerde gol umudu olarak ileri çıkan Provedel, yapılan ortaya kafa vurarak pozisyonu golle bitirdi.

Atletico Madrid'in tek golü ise 29.dakikada Pablo Barrios'tan geldi.

SİNAN BOLAT'TAN SONRA İLK

Opta verilerine göre Provedel, Sinan Bolat'tan (Aralık 2009) bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında penaltılar hariç gol atan ilk kaleci oldu.

''GOL ATTIĞIMI FARK ETMEDİM''

Mücadele sonrası açıklama yapan Provedel, "Gol attığımı fark etmedim. Immobile ile çalışıyorum, bu hareketlenmeleri yaptığını her gün görüyorum. Luis Alberto'nun topu aldığını gördüm. O genellikle uzak direğe doğru vurur. Ben de oraya koştum." ifadelerini kullandı.

(Görüntü EXXEN'den alınmıştır.)