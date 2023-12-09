Lazio 10 kişilik rakibini yenemedi

İtalya Serie A 15. hafta maçında Lazio, 10 kişili rakibi Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lazio 10 kişilik rakibini yenemedi

İtalya Serie A 15. hafta maçında Hellas Verona ile Lazio karşılaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle bitti.

Lazio'nun golünü 23. dakikada Mattia Zaccagni kaydederken, Hellas Verona'nın golünü 70. dakikada Thomas Henry attı.

Hellas Verona'da Ondrej Duda, ikinci sarı karttan 80. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 11, Lazio 21 puana çıktı.

Hellas Verona, ligin bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanına gidecek.

Lazio, sahasında Inter'e karşı 3 puan arayacak.

İlgili Haberler
Lazio Celtic maçını yöneten Halil Umut Meler öyle bir karar verdi ki ortalık karıştı
Lazio Celtic'i son dakikada yıktı
Lazio Celtic'i son dakikada yıktı
Milan yıldızlarıyla Lazio'yu devirdi
Milan yıldızlarıyla Lazio'yu devirdi
Dünya Lazio kalecisinin Şampiyonlar Ligi'nde attığı golü konuşuyor. Tarihe geçti
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Fenerbahçe golüne Beşiktaş tribünlerinin dikkat çeken tepkisi kameralara yansıdı Spor
Fenerbahçe golüne Beşiktaş tribünlerinin dikkat çeken tepkisi kameralara yansıdı
Vuslat Doğan Sabancı geçirdiği kazanın ardından ilk kez paylaştı. Yunanistan'da eşi ile birlikte deniz kazası geçirmişti Magazin
Vuslat Doğan Sabancı geçirdiği kazanın ardından ilk kez paylaştı. Yunanistan'da eşi ile birlikte deniz kazası geçirmişti
Dolandırıcıların emeklileri nasıl dolandırdığı ortaya çıktı. Şimdi de MASAK yöntemini buldular Gündem
Dolandırıcıların emeklileri nasıl dolandırdığı ortaya çıktı. Şimdi de MASAK yöntemini buldular
Uzayda kaybolan domates aylar sonra bulundu Yaşam
Uzayda kaybolan domates aylar sonra bulundu
Beşiktaş Quaresma ve Atiba'ya plaket hediye etti Spor
Beşiktaş Quaresma ve Atiba'ya plaket hediye etti
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD’nin Ukrayna ve Gazze planlarını açıkladı Gündem
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD’nin Ukrayna ve Gazze planlarını açıkladı