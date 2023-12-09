Lazio 10 kişilik rakibini yenemedi

İtalya Serie A 15. hafta maçında Hellas Verona ile Lazio karşılaştı.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle bitti.
Lazio'nun golünü 23. dakikada Mattia Zaccagni kaydederken, Hellas Verona'nın golünü 70. dakikada Thomas Henry attı.
Hellas Verona'da Ondrej Duda, ikinci sarı karttan 80. dakikada oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hellas Verona 11, Lazio 21 puana çıktı.
Hellas Verona, ligin bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanına gidecek.
Lazio, sahasında Inter'e karşı 3 puan arayacak.
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