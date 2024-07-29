Hacıosmanoğlu FIFA için yola çıktı

18 Temmuz'da yapılan seçimli genel kurulda Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yurt dışı temaslarına başlıyor. TFF'nin yeni başkanı, ilk görüşmesini FIFA Başkanı Gianni Infantino ile gerçekleştirecek. Hacıosmanoğlu, bugün yöneticileriyle birlikte 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'e gidecek.

FIFA BAŞKANI İLE BULUŞACAK

Başkan Hacıosmanoğlu, Paris'te bulunan Infantino ile yarın bir araya gelecek. Bu tanışma toplantısında, FIFA ile yapılacak işbirlikleri ve geleceğe dair planlar ele alınacak. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun temaslarını tamamladıktan sonra çarşamba günü İstanbul'a döneceği belirtildi.

MONTELLA'NIN TATİLİ SONA ERİYOR

A Milli Futbol Takımı'nın başında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısını gösteren teknik direktör Vincenzo Montella, tatilini tamamlıyor.

İtalyan teknik adam, yeniden çalışmalara başlamak üzere İstanbul'a dönecek. Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile görüşeceği bildirildi. Montella, cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Finali'ni de izleyecek. Sezonun başlamasıyla birlikte, Avrupa Uluslar Ligi Elemeleri öncesi çalışmalarına hız verecek.