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DSÖ’den korkutan maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, 19 Ekim itibariyle maymun çiçeği salgınında son durumu içeren rakamları duyurdu. DSÖ, dünya genelinde 73 bin 437 vaka raporlandığını ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:59
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan maymun çiçeği açıklaması

DSÖ’den korkutan maymun çiçeği açıklaması
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DSÖ, açıklamasında vaka sayılarında 5 Ekim’e oranla yüzde 6.6 oranında artış yaşandığını ve 4 bin 537 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti. Dünya genelinde bugüne kadar 109 ülkeden toplamda 73 bin 437 vaka bildirildiğini ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği vurgulandı. DSÖ salgının başlangıcından itibaren yaz aylarında vaka sayılarının yükseldiğini ancak sonbahar itibariyle vaka sayılarında düşüş gözlemlediğini ifade etti.

EN YÜKSEK VAKA SAYILARI: AMERİKA KITALARI VE AVRUPA KITASI

Maymun çiçeği vakalarının kıtasal kıyaslama rakamlarına göre en fazla vaka, 47 bin 215 ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında bildirildi.

Amerika kıtalarını 25 bin 056 vaka ile Avrupa Kıtası takip etti. Diğer kıtalarda ise vaka sayıları 1000nin altında kaldı.

Bildirilen cinsel yönelimli vakaların yüzde 87,9’u homoseksül, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler olarak tanımlandı. Bildirilen tüm bulaşma türleri arasında, cinsel aktiviteler sırasında cilt ve mukozal temas yoluyla bulaşma en yaygın olarak rapor edilen tür olarak belirlendi.

DSÖ maymun çiçeği ile ilgili elde ettiği önemli bulgulara yer vererek salgının, öncelikle genç erkeklerde yüzde 97.1lik bir oranla yaygın olmaya devam ettiğini vurguladı.

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