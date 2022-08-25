Bİlim insanları şaşkına döndü. Aynı anda maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV'e yakalandı

İtalya'da 36 yaşındaki bir adamın; Covid-19, maymun çiçeği ve HIV testleri aynı gün pozitif çıktı.

Journal of Infection tıp dergisinde yayınlanan bir haberde 36 yaşındaki bir İtalyan erkeğin 16 ila 20 Haziran tarihlerinde İspanya’ya gittiğini, 29 Haziran'da da üç hastalığın belirtilerinin ortaya çıktığı açıklandı.

Hastaneye yatırılan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan adamın, 6 Temmuz’da maymun çiçeği, Covid ve HIV testleri sonucunda üç virüsünde vücudunda bulunduğu anlaşıldı.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamada, hastaya diğer hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi test uyguladıklarını ifade ederek Covid-19'un Omicron BA varyantı olduğunu söyledi.

Catania ve Palermo Üniversitelerinden bilim insanları, şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, Covid ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunu açıkladı.

Hastanın 2021 yılının sonlarında HIV testi yaptırdığını ve virüse rastlanmadığı ancak 6 Temmuz’daki testte HIV virüsüne rastlandığı dolayısıyla HIV virüsünü de yakın zamanda kapmış olabileceğine dikkat çekildi.