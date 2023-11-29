Dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Cebrail Erzurum'da

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

KAYNAK: AA
Dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Cebrail Erzurum'da

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Cebrail Gençoğlu, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'in Albufeira kentinde 17-26 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada, 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Gençoğlu, Erzurum'a geldi.

Başarılı sporcu için kentteki havalimanında arkadaşları ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Büyükşehir Belediyesince karşılama töreni düzenlendi.

Programda katılımcılar tarafından tebrik edilen Gençoğlu'na çiçek verildi.

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Milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, yaptığı konuşmada, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek antrenmanlarını ara vermeden sürdüreceğini söyledi.

Şampiyonaya sıkı hazırlanarak dünya ikincisi olduğunu belirten Gençoğlu, "Hedefim ünvanımı koruyup altın madalyayla ülkeme dönmekti ama olmadı. Bu durum sporun doğasının bir parçası ancak bu beni daha çok motive ediyor. Önümüzdeki yıl için daha fazla çalışacağım ve altın madalyayı tekrar kazanıp ait olduğu yere, ülkemize getireceğim. Şimdi takvimimizde yer alan turnuva ve şampiyonalara odaklanarak en iyi sonuçla dönmek için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

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