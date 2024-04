Dünya sinemasında en iyi 10 film müziği! İşte o liste...

Müzikler, kişisel tercihlere göre değişse de bazı filmlerin müzikleri çoğunlukla herkes tarafından beğenilir. Özellikle geniş bir kitle tarafından takip edilen filmlerin müzikleri, dinleyenlerde ayrı bir tat bırakır.

İşte en iyi film müziklerinden 10 tanesi:

1- Star Wars (John Williams)

2 - The Lord of the Rings serisi (Howard Shore)

3- Gladiator (Hans Zimmer ve Lisa Gerrard)

4 - Schindler's List (John Williams)

5 - Jurassic Park (John Williams)

6 - The Godfather (Nino Rota)

7 - Inception (Hans Zimmer)

8 - Interstellar (Hans Zimmer)

9 - Amélie (Yann Tiersen)

10 - The Shawshank Redemption (Thomas Newman)

Listede yer alan film müzikleri, her biri kendi tarzında bir etki bırakmış ve sinema tarihinde yer edinmiştir.