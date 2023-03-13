Dünya solundan Erdoğan’a HDP çağrısı

Seçim öncesinde kapatma davası ve üyelerine yönelik olası siyasi yasak kararıyla karşı karşıya olan Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) uluslararası alanda destek geldi.

Anayasa Mahkemesi, geçen hafta HDP’nin Hazine yardımının da bulunduğu banka hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar vermişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, partiye açılan kapatma davasının seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söyleyerek, davayla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

Tartışma sürerken dünyadan ilerici ve sol örgütleri bir araya getirmek üzere kurulan İlerici Enternasyonal'ın düzenlediği imza kampanyasına 50'den fazla siyasi lider destek verdi.

Erdoğan hükümetinin HDP'ye yönelik baskılarının eleştirildiği kampanyaya imza veren isimler arasında, Fransa'daki son seçimlerde büyük çıkış yakalayan solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon, İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve Alman Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler da yer aldı.

Açıklamada, seçimden hemen önce HDP'nin yasaklanmasının Türkiye'de demokrasiye büyük zarar vereceği yorumu yer aldı. İmzacılar, “HDP'ye yönelik hukuki saldırıların derhal ve tümüyle son bulma zamanı” ifadelerini kullandı.