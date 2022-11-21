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Rukiye Yıldırım Dünya ikincisi

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Rukiye Yıldırım, gümüş madalya kazandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:40
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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Rukiye Yıldırım Dünya ikincisi oldu

Rukiye Yıldırım Dünya ikincisi
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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde kadınlar 46 ve erkekler 58 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Rukiye Yıldırım ile Görkem Polat temsil etti.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turda Avustralya'dan Juliet Lahood'u, ikinci turda ev sahibi Meksika'dan Amelia Isabel Espinosa'yı, son 16 turunda ise İngiltere'den Phoenix Goodman'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı mağlup ederek yarı finale çıkan ve madalyayı garantileyen Rukiye Yıldırım, bu turda Tayvan'dan Ying Hsuan Huang'ı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e mağlup olan milli sporcu, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

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FG
21.11.2022 10:48
Gençlerimizden aynı başarıları matematik, fizik, kimya vb. bilim dallarında da bekliyoruz. Umudumuz var.  
 
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