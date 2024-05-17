Galatasaraylıların Osman abisi ortaya çıkardı. 'Galatasaray'ın içindeki İrlandalılar'

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Galatasaraylıların Osman abisi ortaya çıkardı. 'Galatasaray'ın içindeki İrlandalılar'
Galatasaraylıların Osman abisi olarak bilinen Osman Şenher, çok çarpıcı ifadelerle sarı kırmızılı kulüpte olup bitenleri açıkladı.

Galatasaraylıların Osman abisi Osman Şenher, sarı kırmızılı kulübün içindeki İrlandalıları açıkladı.

Şenher, Milliyet'teki yazısında bir hafta sonra kongre olacağını hatırlatarak, "Seçim öncesi bu kadar başarılı bir başkana, ‘Florya’daki arsaları kimseye peşkeş çekemezsin’ diye hakaret edilmez. Şu an kavga ortamı yaratmak hiç hoş değil ve doğru da değil" ifadelerini kullandı.

Süheyl Batum adaylığını açıkladığı zaman kulüp tek başkan adayıyla seçime girmeyecek diye sevindiğini vurgulayan Şenher, "Ama başkan adayının söylemleri sadece beni değil, şu an mutlulukları zirvede olan 30 milyon Galatasaray sevenini çok yaralamıştır. Her şey çok güzel giderken ben kongrenin kesinlikle Dursun başkanı tekrar seçeceğine inananlardanım" diye yazdı.

Erden Timur konusuna da değinen Şenher, "Erden Timur çalışkan, Galatasaray’a çok değerler kazandıran, çok akıllı bir insan. Camianın içindeki İrlandalılar, Erden Timur’u kaçırmak ve yıpratmak için her şeyi yapıyor. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Kıskançlıklarından, hasetliklerinden. Erden Timur, Galatasaray için tehdit edilen bir idareci. Her şeyi göze alıyor, kulübünün menfaatlerini düşünüyor, bunun karşılığında tehdit ediliyor. Buna karşılık dışlanması, tekrar eski görevine devam etmemesi, Başkan Özbek’e yara aldırır, taraftarı üzer hatta ikiye böler. Futbolcuların birçoğu motivasyonunu kaybeder. Okan Buruk, Icardi sarsıntı geçirir" iddiasında bulundu.

Şenher, "Gözünüzü seveyim, aklınızı başınıza toplayın, Galatasaray’ın huzurunu bozmak için uğraşmayın" dedi.

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