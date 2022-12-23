23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yazarlar
  • >
  • Dünya, Türkiye'de dış borç temerrüt riski var diyor
YAZARLAR
Esfender KORKMAZ
Esfender KORKMAZ

Dünya, Türkiye'de dış borç temerrüt riski var diyor

YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
23 Aralık 2022 Cuma

Başkanlık sistemine kadar siyasette kamplaşma ve kavga iktidarı ayakta tuttu. Başkanlık sisteminden sonra her şeyin aşırısında olduğu gibi, artık siyasette de aşırı kamplaşma tepki çekiyor.

Siyasi iktidar alıştığı kavga ve kamplaşmayı, şirketlere karşı da kullanmaya başladı. Marketlere ceza, sermayeye neden yatırım yapmıyorsunuz gibi tehditler, aslında sistemle ve piyasa ile kavga yapmaktır. Ne var ki, piyasa ile kavga tırmandıkça ekonomide riskler de arttı.

Dahası içeride sertleşme yanında, demokratik Batı ile de sertleşmeyi tercih etti ve Şanghay'a üye olmak istediğini belirterek demokrasi ve hukukta da daha fazla güven kaybetti.

Bu nedenle yerli ve yabancı sermaye artık yatırım yapmıyor ve tersine yurt dışına çıkıyor. Son beş yıldır , yerli sermayenin de, içerde bankalara borçlanarak yurt dışında yatırım yaptıklarına şahit olduk.

Bunların nedeni iktidara olan güvenin dip yapmasıdır. Çünkü iktidarın güven verecek, piyasaları ve iktisadi ajanları tatmin edecek bir politikası yoktur.

Türkiye için risklerin başında döviz sorunu geliyor. Türkiye 2022 yılında 48 milyar dolar cari açık verdi. Bu sene Rusya ve Çin'e olan yıllık dış ticaret açığımız, 89,56 milyar dolardır. Türkiye bir yıl içinde 186 milyar dolar dış borç çevirmek zorundadır. Buna karşılık MB rezervleri eksidir.

Bu sorunlar, Katar'dan 5 milyar, Suudilerden 10 milyar, gelmesiyle ve Rusya'ya olan gaz borcunu ertelemekle çözülmez. Ciddi bir istikrar programı yapmamız  ve IMF ile anlaşmamız gerekir. Tersine siyasi iktidar piyasalar ile kavga yaptıkça güven kaybolacak, yabancı yatırım gelmeyecek. Türkiye dış borçlarını çevirmekte zorlanacaktır.

Aslında; dünya konjonktürü ve pandemi gelişmekte olan ülkeler için ve bu arada Türkiye için dış borçlarda temerrüt riski doğurdu. Bunu biz söylemiyoruz, bütün dünya söylüyor.

*Almanya'da yayımlanan "Global Debt Monitor 2022" Asya, Afrika, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'da 135 ülkenin borçlarının kritik (kriz sınırına çok yakın) bir düzeyde olduğunu yazdı. 39 ülkede durumun çok kritik olduğunu belirtti. Türkiye de söz konusu ölçütlere göre kritik ülkeler arasında yer alıyor.

*Bu sene Mart ayında Dünya Bankası internet sayfasında bir analiz "gelişmekte olan ülkelerin borç krizleri dalgasına" karşı uyardı.

*Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Banka Notlarından Sorumlu yetkilisi, Ekim 2022 ayında, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu-Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan) ülkelerinde kur riskinin kırılganlığı artırdığını açıklamıştı.

*Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) düşük ve orta gelirli 120 ekonominin borç kırılganlık göstergelerini inceleyerek hazırladığı bir rapor, 19'u çok kritik düzeyde olmak üzere 72 ekonominin temerrüt riski açısından 'kırılgan' olduğunu ifade ediyor.

UNDP borç Kırılganlık Listesi'nde ülkeler üç kategoriye ayrılmıştır. Temerrütte/Temerrüte düşmek üzere; Temerrüt riski çok yüksek ve Yüksek Spekülatif. Türkiye, Yüksek Spekülatif kategorisinde yer aldı. Oysa ki 1984 dünya borç krizinde Türkiye'nin kriz riski yoktu.

Siyasi iktidar içerde dış borçlarda temerrüt riski var diyenlere aldırış etmiyor, tersine suçluyor. Bari dünyaya kulağını açsın.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Suriye'yle diyalog ve çözüm arayışları
﻿Suriye'yle diyalog ve çözüm arayışları
﻿Armağan KULOĞLU
﻿Suriye'yle diyalog ve çözüm arayışları
﻿Asgari ücret ve Çin modeli!
﻿Asgari ücret ve Çin modeli!
﻿Arslan BULUT
﻿Asgari ücret ve Çin modeli!
﻿'Din elden gidiyor!' diye bağırmak istiyorum!
﻿'Din elden gidiyor!' diye bağırmak istiyorum!
﻿Arslan TEKİN
﻿'Din elden gidiyor!' diye bağırmak istiyorum!
﻿Dünya, Türkiye'de dış borç temerrüt riski var diyor
﻿Dünya, Türkiye'de dış borç temerrüt riski var diyor
﻿Esfender KORKMAZ
﻿Dünya, Türkiye'de dış borç temerrüt riski var diyor
﻿Kangren pansuman tutar mı?..
﻿Kangren pansuman tutar mı?..
﻿Mehmet FARAÇ
﻿Kangren pansuman tutar mı?..
﻿Bahçeli destekli Soylu; Erdoğan'ın yerine aday
﻿Bahçeli destekli Soylu; Erdoğan'ın yerine aday
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Bahçeli destekli Soylu; Erdoğan'ın yerine aday
﻿Vural Avar'ı uğurlarken silah arkadaşlığının hukukunu hatırlatalım!..
﻿Vural Avar'ı uğurlarken silah arkadaşlığının hukukunu hatırlatalım!..
﻿Yavuz Selim DEMİRAĞ
﻿Vural Avar'ı uğurlarken silah arkadaşlığının hukukunu hatırlatalım!..
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.