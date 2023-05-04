Dünyaca ünlü bankadan çok konuşulacak dolar tahmini. Türkiye için vahim tahminde bulundu

ABD'nin ünlü yatırım bankalarından JPMorgan ekonomistleri, ılımlı dönüş senaryosunda dolar kurunun 30 TL'yi göreceğini öngörüyor.

Dünyaca ünlü bankadan çok konuşulacak dolar tahmini. Türkiye için vahim tahminde bulundu

Odatv'nin haberine göre, ABD'nin ünlü yatırım bankalarından olan JPMorgan, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre, Ortodoks politikalara güçlü dönüş durumunda dolar/TL'nin 25 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Banka, bu senaryoda Türk hisse senetlerinin hali hazırda 4,5 olan F/K oranın 9,2'ye çıkacağını öngörürken dolar bazında 249,765 puan olan MSCI Türkiye Endeksi'nin 435,180 puana çıkacağını tahmin etti.

JP Morgan, Ortodoks politikalara ılımlı dönüş durumunda FK oranının 4,5'te kalacağını, MSCI Türkiye Endeksi'nin 178,008 puana gerileyeceği tahmininde bulundu. Bankanın ekonomistleri, ılımlı dönüş senaryosunda dolar kurunun 30 TL'yi göreceğini öngörüyor.

Ekonomistler, Türkiye'nin Ortodoks politikalara güçlü bağlılık gösterdiği ilk senaryoda ABD doları cinsinden MSCI Türkiye endeksinin yüzde 74 getiri üreteceğini öngördü. Ancak "Ortodoks politikalara ılımlı dönüş" öngören senaryoda ise MSCI Türkiye endeksine yüzde 29 düşüş olacağını tahmin etti.

Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) ve Gelişmekte olan Piyasalar (EM) hisse senedi dağılımında Türkiye için Nötr olmaya devam ettiklerini de ifade eden JPMorgan, yükseliş bekleyen yatırımcıların bankalar ve Koç Holding gibi farklı sektörlerde faaliyeti bulunan holdingleri tercih edebileceklerini belirtti.

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