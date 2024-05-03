Ev ve odunluk yandı

Edinilen bilgilere göre, Derebaşı köyünde bir vatandaşa ait ev ve odunluk bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Refahiye Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bitişikteki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma yapıldı. Yangında ev kül olarak kullanılmaz oldu.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, köyde değerlendirmelerde bulunarak geçmiş olsun temennilerinde bulundular.