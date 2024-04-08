Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Toygar Işıklı'nın 'İntikam Yemini' bestesini çaldı

Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, dizi müzikleriyle dinleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir isimdir. Yıllar önce yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen 'Kara Sevda' dizisi için bestelediği 'İntikam Yemini' adlı parçası, hala dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Bu eşsiz beste, duygusal melodisiyle dinleyicileri etkilemeye devam ediyor. Dünya çapında tanınan BN Team Orkestrası da bu özel besteyi sahneledi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu performans, müzikseverlerin beğenisini kazandı.