Dünyaca ünlü dizinin yıldız oyuncusu Angus Cloud evinde ölü bulundu

Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud, evinde ölü bulundu. Cloud'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dünyaca ünlü dizinin yıldız oyuncusu Angus Cloud evinde ölü bulundu

HBO yapımı "Euphoria" dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, hayatını kaybetti.

TMZ'nin haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

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Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır" denildi.

Ailesi, Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Angus Cloud, izlenme rekorları kıran HBO yapımı "Euphoria" dizisinde "Fezco" karakteriyle ün kazanmıştı. Angus Cloud, ayrıca "The Line", "North Hollywood" gibi filmlerde de rol almıştı.

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