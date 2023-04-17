Dünyaca ünlü Fransız moda markasına ırkçılık suçlaması

Dünyaca ünlü lüks moda markası Dior, çekim için Asyalı bir modelin gözlerini "çektirmekle" suçlanıyor.

Dünyaca ünlü Fransız moda markasına ırkçılık suçlaması

Fransız moda devi Dior’un yeni kampanya çekimi tepki çekti. Markanın tanıtımında Asyalı bir model eliyle gözünü çekerek poz verdi. Markanın modele gözlerini "çektirmesi" Çinlilerden eleştiri topladı.

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Dior, tepki gören reklamı konuyla ilgili bir açıklama yapmadan veya özür paylaşımı yapmadan sosyal medya sayfasından kaldırıldı.

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Öte yandan, Çin Komünist Partisi’nin gazetesi Global Times, markayı resmi bir özür yayınlamaya çağırdı. Gazete yaptığı açıklamada Dior,“ Asya pazarına gerçekten saygı duyuyorsa, tanıtım krizlerini bilmiyormuş gibi davranarak atlatmaya çalışmak yerine temel saygı ve alçakgönüllülüğe sahip olmalı. Böyle bir tutum, eninde sonunda itibarına onarılamaz bir zarar verecektir" ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR İSTİYOR

Konuyla ilgili özür talebinde bulunan gazete, “Dior’un bu hatayla yüzleşip Asya toplumundan içten bir özür dilemesini ve gelecekte benzer hataları nasıl önleyeceğini net bir şekilde açıklamasını umuyoruz” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları da markanın bu tarz bir tanıtımla “ırk ayrımcılığı” yaptığını öne sürdü.

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