Kylie Jenner'ın giydiği vücut çorabı yılbaşı partisine damga vurdu

Instagram'da 377 milyon takipçiye sahip olan dünyaca ünlü milyarder Kylie Jenner, dün gece ünlü isimlerle yılbaşı partisine katıldı.

Tarzıyla dikkat çeken Jenner, özel günlerde seçtiği kostümlerle sık sık gündem oluyor. Binlerce dolar harcadığı ünlü markaların tasarladığı kostümleri giyen Jenner, sosyal medya hesabından da bu kostümleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dün akşam yakın arkadaşları ve kardeşiyle birlikte yılbaşı partisine siyah göğüs dekolteli vücut çorabıyla katılan Kylie Jenner yine büyük beğeni topladı.

Kıyafetlerinde sık sık göğüs dekoltesi veren Jenner, yılbaşı partisinde de bedenini saran siyah bir vücut çorabında yine göğüs dekoltesi vermeyi ihmal etmedi.