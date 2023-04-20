Kylie Jenner'dan estetik itirafı geldi

Kylie Jenner, Homme Girls dergisine verdiği röportajda yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlar yaptı.

"YÜZÜMÜN TAMAMI ESTETİKLİ DEĞİL"

27 yaşındaki kozmetik kraliçesi “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etti.

"DUDAK DOLGUSU YAPTIRDIĞIM EN İYİ ŞEYDİ"

Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Dudaklarına geçici dolgu yaptırdığını ve bu konuda özgüvensiz hissettiğini belirten yıldız, çocuk sahibi olduktan sonra kendine artık başka türlü bakmaya başladığını söyledi.