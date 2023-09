Kylie Jenner oğlunun adını resmen değiştirdi

Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.

Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla isim değişikliğini duyurmuştu.

RESMİLEŞTİ

Jenner ve rap şarkıcısı eski sevgilisi Travis Scott, oğullarının adını haziran ayında değiştirdi ve "Aire" koydu. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre, çiftin oğlunun adı resmen "Aire Webster" oldu.

Jenner ile 31 yaşındaki rapçi, ilişkilerini ocak ayında sonlandırdı. Çift, 2017’de ilişkilerine başladı. Kızları Stormi Şubat 2018’de dünyaya geldi.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Jenner, "Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet ile 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldı.