Kylie Jenner oğlunun adını resmen değiştirdi

Ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, oğlunun adını resmen değiştirdi.

Kylie Jenner oğlunun adını resmen değiştirdi

Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.

3yzrc7gdikee4xvz9ync8w.jpg

Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla isim değişikliğini duyurmuştu.

6518298e86b2473de4a12cb9.jpg

RESMİLEŞTİ

Jenner ve rap şarkıcısı eski sevgilisi Travis Scott, oğullarının adını haziran ayında değiştirdi ve "Aire" koydu. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre, çiftin oğlunun adı resmen "Aire Webster" oldu.

Jenner ile 31 yaşındaki rapçi, ilişkilerini ocak ayında sonlandırdı. Çift, 2017’de ilişkilerine başladı. Kızları Stormi Şubat 2018’de dünyaya geldi.

bcsy4rqbyusrownf7gweuq.jpg

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Jenner, "Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet ile 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldı.

İlgili Haberler
Kylie Jenner 'kirli' çekimlerin kamera arkasını paylaştı
Kylie Jenner’ın yaşlanmış hali gündem oldu
Kylie Jenner'dan estetik itirafı geldi
Kylie Jenner'ın giydiği vücut çorabı yılbaşı partisine damga vurdu
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Cansu Tosun meslektaşının annesi hakkında ilk kez konuştu. Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşıyor Magazin
Cansu Tosun meslektaşının annesi hakkında ilk kez konuştu. Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşıyor
Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i belli oldu
Habur ve Türkgözü’nde 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi Gündem
Habur ve Türkgözü’nde 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi
Mehmetçikten Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı Gündem
Mehmetçikten Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı
Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü Ekonomi
Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü
Yozgat’ta etkili olan sağanak yolları göle çevirdi Yaşam
Yozgat’ta etkili olan sağanak yolları göle çevirdi