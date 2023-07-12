Kylie Jenner’ın yaşlanmış hali gündem oldu

Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, sosyal medyanın popüler yüz filtrelerinden birini deneyerek takipçileriyle paylaştı.

Kylie Jenner’ın yaşlanmış hali gündem oldu

25 yaşındaki ABD’li sosyal medya fenomeni Kylie Jenner, kendisinin yaşlı halini gösteren bir filtre deneyerek TikTok’ta paylaştı.

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Filtre, kırışıklıkların yanı sıra Jenner’ı göz altı torbaları ve incelmiş dudaklarla gösterdi. Kylie Cosmetics’in kurucusu Jenner, kameraya başını sallayarak “Hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Hayır, hayır” şeklinde yorum yaptı.

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İki çocuk annesi Jenner, 2015 yılında The Sunday Times’ın Style dergisi için 27 yaşındaki süper model kız kardeşi Kendall Jenner ile yaptığı ortak röportajda yaşlanma korkusu yaşadığını paylaşmıştı.

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O sırada 17 yaşında olan Jenner, “19 yaşıma girdiğim günden korkuyorum. Gerçekten 18’i geçmek istemiyorum.” demişti.

Ünlü isim, genç yaşta yaptırdığı birçok estetik operasyonla tanınıyor.

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